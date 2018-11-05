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Kütahya'da KPSS jokerlerine operasyon! 5 kişi gözaltında

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başkalarının yerine sınava girenlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:56
Kütahya'da KPSS jokerlerine operasyon! 5 kişi gözaltında

Kütahya'da başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdikleri öne sürülen 3 kişi ile bu organizasyonu yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri geçen pazar yapılan KPSS'de başkalarının yerine para karşılığında sınava giren üniversite öğrencileri G. B. (24), H. K. G.(20) ve H.K. A. (19) ile organizasyonu gerçekleştirdikleri öne sürülen A. B. (28) ve M.Ç.'yi (21) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte evraklar ele geçirildi. 5 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından 'Resmi belgede sahtecik' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:56
  1. Kütahya
  2. KPSS
  3. Kamu Personel Seçme Sınavı
  4. KPSS jokerlerine operasyon
  5. Gözaltılar var

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