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Kütahya'da korkutan yangın!

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:20
Kütahya'da korkutan yangın!

75. Yıl Mahallesi'nde Yakup Aydın'ın oğluyla  yaşadığı 10 katlı binanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle  yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk  edildi. Yangın sırasında evde bulunan ev sahibinin oğlu Hasan Aydın (42),  komşuların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar olduğu ve dumandan  etkilendiği belirlenen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi  KütahyaEvliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, diğer dairelerde oturan ve dumandan etkilendikleri  belirlenen 3 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastaneye  kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik  çalışma sonucunda söndürüldü. Ev sahibi Yakup Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın  sırasında hasta olan oğlu için ilaç almaya gittiğini, döndüğünde ise evinin  yandığını gördüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:20
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