Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur'un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

'İçkili mekanın sahibi' diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı
Yerel Kütahya’da korkunç olay! Bebeğini havalandırma boşluğuna attı
Yerel

Kütahya’da korkunç olay! Bebeğini havalandırma boşluğuna attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kütahya'da korkunç olay! Bebeğini havalandırma boşluğuna attı

Kütahya'da banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna atan cani anne tutuklandı. Hastaneye kaldırılan bebek yaşam savaşı veriyor.

Kütahya merkez İstiklal Mahallesi'nde apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan bebek sesi duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede havalandırma boşluğunda poşet içerisinde bebek bulundu.

Olayla ilgili anne E.Y. ve kardeşi F.K., aynı evde yaşadıkları A.İ.D. ile bebeğin babası olduğu belirlenen M.G. gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne E.Y., çıkarıldığı adli makamlarca kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

