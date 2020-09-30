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Aktüel Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:26:53 -
Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Reçan (29) yönetimindeki 10 AAN 813 plakalı motosiklet, Hisarcık - Emet kara yolunun 2'nci kilometresindeki tır garajına girmek için manevra yapan Mehmet K'nin kullandığı 43 AAZ 682 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Reçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.


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