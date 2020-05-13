Kütahya'da kaldıkları yurtta karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi

KÜTAHYA (AA) - Irak'tan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yerleştirildikleri Kütahya'daki yurtta karantina süreleri dolan vatandaşlar memleketlerine uğurlandı.



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde yer alan Dumlupınar Öğrenci Yurdu'ndaki 149 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek 11 araçla 16 ile gönderilen misafirlere Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce ceviz ve badem fidanı hediye edildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliye edilen 149 kişinin Kütahya’daki yurtlarda kalan son grup olduğunu söyledi.



Bu kişilerde herhangi sağlık sorununa rastlanmadığını belirten Artun, "Pandemi ile ilgili olarak bu süreçten sonra evlerinden 14 gün daha izole olmaları gerektiğini ve bu tedbirlerin sadece kendileri için değil aileleri ve yaşadıkları şehirler için de önemli olduğunu ifade ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 149 Türk işçi, 29 Nisan'da Irak'ın Basra kentinden THY uçağıyla Eskişehir'e getirilmiş, buradan da Kütahya'ya nakledilerek yurda yerleştirilmişti.