Kütahya’da İŞKUR Sosyal Çalışma Programından 240 üniversite öğrencisi yararlanacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan, Üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri Sosyal Çalışma Programlarının başlatıldığını bildirdi.

Programlardan Kütahya’dan 240 Üniversite öğrencisinin yararlanacağını belirten Kamil Uçan,” Sosyal Çalışma Programlarımız, üniversite öğrencilerini geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarımızdan birisi olacak. Bu program sayesinde geçlerimiz yaz tatillerini sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak. Temmuz ayı itibariyle başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu Programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar” dedi.

İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanacak programlara;Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün üniversite öğrencilerinin diledikleri ilde başvuru yapabileceklerini ifade eden Uçan,” Ancak 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrenciler, başka bir işte çalışan veya staj yapan öğrenciler ile bahar döneminde dersleri devam eden yahut yaz okulundan ders alan öğrenciler bu programlara katılamayacaklar. Birde öğrencilerin motivasyonunu artırmak, derslerinde gösterecekleri gayreti desteklemek için başvurularda genel akademik ortalamalarda belli bir taban puan da belirlenmiştir. Gençlerimiz başvurularını 25-28 Haziran tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online kullanıcı girişi yapılarak İŞKUR a gelmeden elektronik ortamda yapabilecekler. Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunmakta olup, katılımcıları da 5 Temmuz tarihinde Genel Müdürlük-Merkezi Elektronik kuraile belirlenecektir. Öğrencilerimizin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için haftalık çalışma süresini 3 gün ile sınırlı (günlük 7,5 saat )tutulmuştur. Öğrencilerimizin Programa katılım sağladıkları her günün ücreti 67,36 TL. Gençlerimize hak kazandıkları bu ödemeyi aylık olarak vereceğiz” diye konuştu.