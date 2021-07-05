Kütahya'da feci kaza! 1 polis şehit
Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlayan trafik polisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu. Sabit Ç. yönetimindeki 43 UD 505 plakalı otomobil, Tavşanlı-Balıkesir kara yolunun 17. kilometresinde Adil K'nin kullandığı 43 EH 513 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Bu sırada, yoldan geçen M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç, yol güvenliğini alan polis memuru Serhan Alışkan'a (46) çarptı. Kazada ağır yaralanan Alışkan, diğer yaralıların kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alışkan'ın, şehit olmadan önce kaza yerinde çalışma yaptığı anlar AA kamerasınca kaydedildi.