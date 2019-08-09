0553 313 94 23

Kütahya’da ’Engelsiz belediye’ projesi

Kütahya’da, 4.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:08
Kütahya’da ’Engelsiz belediye’ projesi

Kütahya’da, 4. Engelli Koordinasyon Kurulu Toplantısı, belediyesi hizmet binasında gerçekleşti.


Kütahya Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen 4. Engelli Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, kılavuz çizgiler, engelli istihdamı hakkında bilgi verilerek Kütahya Belediyesi’nin bu kapsamdaki projeleri tanıtıldı.


Kütahya Belediyesinin ’Birbirimizi tamamlıyoruz’ sloganıyla hazırladığı Engelsiz Belediyecilik projeleri kapsamında, Belediye veznelerinin girişine işitme engelli vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla yönlendirme afişleri yapılması, Engelsiz kütüphane kurulması,Belediye personeline İşaret Dili Eğitimi verilmesi ve bunların farkındalığı için rozet takması, Belediye girişine engelli vatandaşlara yardımcı olunması için banko yapılması ve söz konusu bankoların engelli bireylere uygun olması konuları ile ilgili sunum eşliğinde katılımcılara bilgi verildi.


Kütahya Belediyesinin engelsiz parklarının da tanıtıldığı toplantıya; Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, daire müdürleri, belediye personeli, ve çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.(EFE-)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleceğimiz sporla şekilleniyor
    1. Geleceğimiz sporla şekilleniyor
    2. Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur..
    3. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi..
    4. Dumlupınar’da tur otobüsleri park..
    5. AK Parti kuruluş yıl dönümünde..
    6. Bayram öncesi camilerde bayram..
    7. Ensar Vakfı’ndan DPÜ Rektörü Uysal’a..
    8. Emet Kaymakamlığı halı saha futbol..
    9. Kazım Kurt’un Kurban Bayramı kutlama..
    10. Erzincan’da Özel Eğitim İyileştirme..
    11. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    12. Fatih’de iş adamının parasını alıp..
    13. Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol..
    14. Özel sporculardan masa tenisinde 1..
    15. Kulağına giren kelebek hastanede..
    16. Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya..
    17. Bileyicilerde Kurban Bayramı..
    18. Vestel'den Kurban Bayramı'na özel..
    19. Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri..
    20. Kurban etini 24 saat geçmeden..
    21. Sürücüsü kalp krizi geçiren tır..
    22. Kazım Kurt, Halk Merkete bağış yapan..
    23. ABD'de gözaltına alınan göçmenler
    24. Hong Kong’da Çin yanlıları gösteri..
    25. Yemen'de Husi liderin kardeşi öldürüldü
    26. Sinop’ta ot yangını
    27. Mersin Barosu, tüketicileri hakları..
    28. Çin: “ABD’nin Venezuela’nın iç..
    29. Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu..
    30. Vali Çakacak’ın ‘Kurban Bayramı’..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!