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Gündem Kütahya'da CHP'li kadından şehide büyük saygısızlık! Esnaf, pazar yerine sokmadı
Gündem

Kütahya'da CHP'li kadından şehide büyük saygısızlık! Esnaf, pazar yerine sokmadı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 17:35:00 - 2023-05-19 17:36:58

Kütahya’da pazar esnafı ile CHP Kadın Kolları üyeleri arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Fatih Mahallesi’ndeki Perşembe pazarına gelen CHP Kadın Kolları üyesi bir grup kadın, özerklik vaadinde bulunan, kayyım atamasına son vereceğini bildiren ve terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın özgür kalacağını belirten Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun broşürlerini dağıttı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; bu sırada bir şehit yakınının “Ben şehit verdim, bunun için mi şehit verdim?” tepkisine, CHP’li bir kadının da “Şehidi bana mı verdiniz, verdiyseniz kendinize verdiniz” şeklinde karşılık vermesi üzerine pazar esnafı ile CHP’li grup arasında arbede yaşandı.

"Biraz önce şehitlere laf etti, devlete saygısı olmayanlar orada. Apo'yu savunanlar orada" diyen pazar esnafı, CHP'nin teşkilat üyelerini pazar yerine sokmadı.

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