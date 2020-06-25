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Aktüel

Kütahya'da ByLock kullandığı iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:15:15 -
Kütahya'da ByLock kullandığı iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde arama yapılırken, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen Emine Ö. (36) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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