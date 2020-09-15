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Aktüel Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:53:04 -
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Fıranlar köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

"Fıranlar köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı." ifadesine yer verilen açıklamada, köylülerin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün girişlerinde kontrol noktası oluşturdu.

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