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Yerel Kütahya'da bir köy karantinada
Yerel

Kütahya'da bir köy karantinada

Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 14:06:00 -
Kütahya'da bir köy karantinada

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Aslıhanlar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köydemi pozitif vakaların artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün süreyle Aslıhanlar köyünde karantina uygulaması başlatılmasına, istisnalar dışında karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

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