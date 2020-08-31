  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya'da bir kadın, eski komşusu tarafından öldürüldü
Aktüel

Kütahya'da bir kadın, eski komşusu tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:06:26 -
Kütahya'da bir kadın, eski komşusu tarafından öldürüldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir kadın, eski komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Bir kafede çalışan Sibel Şirin (32), iş dönüşü geldiği Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde eski komşusu B.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirin'in, başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Şirin'in cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Üç çocuk annesi Sibel Şirin'in, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı