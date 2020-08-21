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Aktüel Kütahya'da bağırsakları dışarıda doğan bebek, helikopterle İstanbul'a sevk edildi
Aktüel

Kütahya'da bağırsakları dışarıda doğan bebek, helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:21:44 -
Kütahya'da bağırsakları dışarıda doğan bebek, helikopterle İstanbul'a sevk edildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, bağırsakları dışarıda doğan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyat edilmesi gereken 2 günlük bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce bağırsakları dışarıda dünyaya gelen erkek bebeğin kalbinde de ciddi bir problemin olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerince yapılan tetkik ve görüşmeler sonrası henüz ismi konulmayan bebeğin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ameliyat edilmesine karar verildi.

Acil tedavi altına alınması gereken bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.

Kütahya Dumlupınar Stadyumu'na inen helikopterle bulunduğu yerden alınan bebek İstanbul'a gönderildi.


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