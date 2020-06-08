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Kütahya’da 185 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya’da evinin bahçesinde ve ormanlık alanda saksıda 185 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:48:40 -
Kütahya’da 185 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya’da evinin bahçesinde ve ormanlık alanda saksıda 185 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumarı Mahallesi yakınlarında bulunan Sazak mevkisindeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.


Uyuşturucu elde edilen kenevir bitkisini yetiştirdiği belirlenen Talat U.’yu takibe alan ekipler, şüphelinin ormanlık alanda saksı içinde yetiştirdiği kenevirleri otomobil ile Hamidiye Mahallesi’ndeki eve getirdiği sırada operasyon düzenledi.


Suçüstü yakalanan şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 9 saksı içerisine ekili 52 kök, evin bahçesinde ekili vaziyette 133 kök olmak üzere toplam 185 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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