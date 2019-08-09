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Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Kütahya Yeşilay Şubesi Başkanı Nuri Çetin ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.


Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik etti.


Yeşilay Şubesi Başkanı Nuri Çetin, Başkan Yardımcısı Fulya Topcuoğlu Ünal ve beraberindeki üyeler Rektör Kazım Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.


Rektör Uysal, Çetin ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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