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Eğitim Kütahya yarın okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba | Kütahya Valiliği yarın okullar açık mı?
Eğitim

Kütahya yarın okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba | Kütahya Valiliği yarın okullar açık mı?

Kütahya hangi ilçelerde okullar tatil? Kar yağışı Kütahya’nın bazı ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Peki, Kütahya’da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Kütahya hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-01-18 19:56:00 -
Kütahya yarın okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba | Kütahya Valiliği yarın okullar açık mı?

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle yarın Kütahya’da okulların kapalı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kütahya okullar tatil mi?

Kütahya yarın okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba | Kütahya Valiliği yarın okullar açık mı?

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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