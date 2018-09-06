Kütahya Valiliğinden 'minibüs' açıklaması

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bazı haber ve yorumlarda İl Özel İdaresinin bir aracıyla ilgili şahsına yönelik ithamlarda bulunulması nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

31 yıldır yürüttüğü, mülki idare amirliği boyunca, görev yaptığı çeşitli yerlerde hizmetinde bulunduğu vatandaşlar ile birlikte çalıştığı arkadaşlarının, kamu kaynaklarının hesaplı ve tasarruflu kullanılması hususunun önceliği olduğunu bildiklerini vurgulayan Nayir, şunları kaydetti:

"YENİ BİR ARAÇ YERİNE BU ARACI HİZMETE HAZIR HALE GETİRDİK"

"Valiliğimizin kullanımında bulunan makam aracımız 2008 modeldir. Bahse konu araç ise İl Özel İdaremize ait 2014 model minibüs bir araçtır. İlimiz sınırları içerisinde, gerek heyet çalışmaları gerekse devlet büyüklerinin ziyaretleri esnasında hizmete özel kullanılan bu tür bir aracın eksikliği dolayısıyla, anılan zamanlarda diğer kurumlara ait minibüs kullanılmaktaydı. Müteaddit defalar görev çakışması yaşandığından yeni bir araç alınması yerine İl Özel İdaremize ait bu aracın hizmete hazır hale getirilmesi için 19 Nisan 2018 tarihinde başlatılan süreçle 60 bin Türk Lirası karşılığı ihale edilip, 20 Temmuz 2018 tarihinde teslim alınmıştır."

Vali Nayir, açıklamasında "Bu meseleyi, hem hizmetlerin yürütülmesi hem de tasarruf açısından değerlendirmişken kamuoyuna bu salik ile yansıması, devletine ve milletine karşı sorumlu bir kişi olarak beni fevkalade üzmüştür." ifadelerini kullandı.