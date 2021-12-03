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Ekonomi Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kütahya kura sonuçlar, TOKİ kura sonuçları isim listesi konut başvurusunda bulunanalarca sorgulanıyor. Kütahya TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Kütahya konut kurası yapılı. Kütahya TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kütahya merkez TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kütahya kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:30:00 - 2021-12-03 11:35:25
Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi

Kütahya TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kütahya merkez TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Kütahya konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kütahya TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Kütahya merkez kura sonucu sorgulama…

Kütahya TOKİ kura çekiliş sonuçları

İbrahim Akbulut

Ercan Din

Hüseyin Karaman

Ayşe Demirlendi

Abdullah Erdem

Mustafa Fatih Sevinç

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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