Kütahya TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Kütahya kura sonuçlar, TOKİ kura sonuçları isim listesi konut başvurusunda bulunanalarca sorgulanıyor. Kütahya TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Kütahya konut kurası yapılı. Kütahya TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kütahya merkez TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kütahya kura sonucu sorgulama.
Kütahya TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kütahya merkez TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Kütahya konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kütahya TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Kütahya merkez kura sonucu sorgulama…
Kütahya TOKİ kura çekiliş sonuçları
İbrahim Akbulut
Ercan Din
Hüseyin Karaman
Ayşe Demirlendi
Abdullah Erdem
Mustafa Fatih Sevinç
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın