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Kütahya Tavşanlı 1014 konut projesinde son durum nedir?

TOKİ Kütahya Tavşanlı’da inşaa edilen 1014 konutlarının ne zaman teslim edileceği merak edilmekte. Ömerbey 2+1 daireler için ön başvuru 4bin TL. , 3+1 daireler için de 6 bin TL yatırılmıştı.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:33
Kütahya Tavşanlı 1014 konut projesinde son durum nedir?

TOKİ Kütahya Tavşanlı’da inşaa edilen 1014 konutlarının ne zaman teslim edileceği merak edilmekte. Ömerbey 2+1 daireler için ön başvuru 4  bin TL. , 3+1 daireler için de 6 bin TL yatırılmıştı. 

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunarak, vatandaşlarımızın rahat olmasını ve bazı çevrelerde yayılan konutlar yapılmayacak  dedi kodularına inanmamasını istemişti. Başkan Güler “Hafta başında İstanbul’a giderek TOKİ’de üst düzey yetkililerle 1014 konutun durumunu konuştuk. 50 bin konut projesine dahil edilen Ömerbey konutlarımızda şimdi zemin etüt çalışmaları başladı. 1-2 ay içerisinde vaziyet planlarıda hazır olup ihaleye çıkılacak. Eylül ayı gibi de arazinin müteahhit firmaya teslim edilecek” demişti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:33
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