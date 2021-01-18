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Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak
Ekonomi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla “Sürekli İşçi” alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:35:00 -
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, Türkiye  İş  Kurumu  (İş-Kur)  aracılığıyla temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi (engelli) 20 kişi alınacak.

Sürekli  işçi  kadrolarına  ilişkin  ilanın,  İş-Kur  internet sitesi  üzerinden yayımlanacağı ilan edilen Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre başvuruların İş-Kur  internet  sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacağı belirtildi.

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