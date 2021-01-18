Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla “Sürekli İşçi” alımı yapacak.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi (engelli) 20 kişi alınacak.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilanın, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacağı ilan edilen Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre başvuruların İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacağı belirtildi.
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