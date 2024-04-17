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Kobi Kütahya OSB ve AFAD'tan işbirliği
Kobi

Kütahya OSB ve AFAD'tan işbirliği

Yeniakit Publisher
2024-04-17 08:54:00 -
Kütahya OSB ve AFAD'tan işbirliği

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD, doğal afetlerde etkin müdahale için işbirliği yapıyorum.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD, acil durum ve doğal afetlerde etkin müdahale için işbirliği yapmaya devam ediyor. Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD'ın uzmanlarından aldığı eğitimlerle donanımlarını artırıyor.

Son olarak gerçekleşen eğitim programında, Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD binasında yetkililerden arama ve kurtarma teknikleri konusunda eğitim aldı. Doğal afetlerde etkin ve hızlı müdahale için kritik önem taşıyan bu eğitimler, ekibin afet anında görev alabilme kabiliyetini artırıyor.

Eğitim sürecinde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan çeşitli ekipmanlar tanıtıldı ve uygulamalı olarak kullanıldı. Ekibin aldığı 6 günlük ilk eğitim programının ardından, devam edecek eğitimlerle birlikte, Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, sahip olduğu bilgi ve becerilerle her türlü doğal afet anında etkin bir şekilde görev alabilecek donanıma sahip olacak.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD arasındaki bu işbirliği, bölgedeki acil durum müdahale kapasitesini artırırken, aynı zamanda toplumun güvenliği ve refahı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılan bu işbirliği, acil durum ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın yanı sıra hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etmekte önemli bir rol oynamaktadır. Benzer işbirliklerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi, ülke genelinde afet risklerine karşı daha güçlü bir hazırlık sağlayacak.
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