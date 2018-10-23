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Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 kişi enselendi

Kütahya merkezli 3 şehirde, uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

23 Ekim 2018 Salı 14:23
Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 kişi enselendi

Altıntaş ilçesinde yaklaşık 6 ay önce iki gencin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Çalışmalar sonucunda, kent merkezi, Altıntaş ilçesi, Afyonkarahisar ve Isparta'da belirlenen 41 adrese sabaha karşı 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 6 pompalı tüfek, yaklaşık 300 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Altıntaş Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:23
  1. Isparta
  2. Afyon
  3. kütahya
  4. uyuşturucu

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