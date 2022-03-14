Kütahya İmsakiye 2022 Diyanet sahur - iftar ezan saatleri

Onbir ayın sultanı Ramazan için Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiyeleri yayınladı. 2 Nisan Cumartesi günü ilk orucun tutulmaya başlanacak olması nedeniyle Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi iftar, sahur, imsak, akşam ezanı, sabah ezan saati araştırılıyor. Kütahya 2022 İmsakiye takiminde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ve ezan saatleri de bulunuyor.

Kütahya Ramazan imsakiyesi 2022 sahur, iftar vakitleri:

2022 Ramazan fitre miktarı ne kadar?

Ramazan ayında bir diğer merak edilen konu ise fitre miktarı. Diyanet 2022 fitre miktarını açıkladı. Buna göre 2022 fitre miktarı 40 TL olarak açıklandı.

Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.

Hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan veya insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozar ve sadece kazasını gerektirir. Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup, ayrıca bundan dolayı tövbe ve istiğfarda bulunmak gerekir. Ramazan ayı günahların affı için bir fırsattır. Diğer günlerde tutulan oruç, kıymet itibariyle Ramazanda tutulan orucun yerini tutamaz.