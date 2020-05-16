Kütahya HEM’de maske üretimi devam ediyor
Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde gönüllü usta öğretici ve kursiyerler Korona virüs (Covid-19) salgınında önleyici tedbirler kapsamında medikal maske üretimi gerçekleştiriyor.
Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde gönüllü usta öğretici ve kursiyerler Korona virüs (Covid-19) salgınında önleyici tedbirler kapsamında medikal maske üretimi gerçekleştiriyor.
Kütahya Halk Eğitimi Merkezi’nin bu zor süreçte kamunun ihtiyacı olan medikal yüz maskesi üretimi konusunda topluma destek olduğu belirtildi.
Medikal maske üretimi ilgili olarak Kütahya Halk Eğitimi Merkeziyle iletişime geçilebileceği açıklandı.