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Aktüel

"Kütahya, güzelliklerini koruyan nadir illerimizden biri"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile birlikte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan’ı ziyaret ederek, bakanlığın ilde devam eden projeleriyle ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:17:36 -
"Kütahya, güzelliklerini koruyan nadir illerimizden biri"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile birlikte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan’ı ziyaret ederek, bakanlığın ilde devam eden projeleriyle ilgili bilgi alış verişinde bulundu.


Ziyarette konuşan Erenler, "Eşsiz tabiatı, yemyeşil ormanları ve mis gibi havasıyla ünlü Kütahya’mız, yüce Allah’ın bahşettiği güzellikleri koruyan nadir illerimizden biri. Bizler de geleceğimiz olan gençlerimize bu paha biçilemez mirası ulaştırmak için çalışıyoruz. Çevre bize emanet. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz İbrahim Çatladan’ı Dünya Çevre Günü vesilesiyle; AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan Yardımcılarımız Melek Mankan ve Ahmet Karabulut ile birlikte ziyaret ederek, millet bahçemiz ve diğer projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk" diye konuştu.

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