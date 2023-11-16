Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Tip 1 diyabet eğitimi

Eğitime, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, süpervizörler, diyabet eğitim hemşireleri, eğitim hemşireleri, çocuklar ve ebeveynleri katıldı.

Geniş katılımlı eğitimde, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş; “Hastalık Durumlarında Diyabet Yönetimi”, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhan Hazer; “Diyabet Takibinde Sensör Kullanımı”, Diyabet Eğitim Hemşireleri Nergiz Bayır ve Aysel Göçmen; “Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve İnsülin Tedavisi”, Diyetisyen Ş. Elif Kuzucuk; “Karbonhidrat Sayımı”, Fizyoterapist Merve Kaya; “Diyabette Fiziksel Aktivite ve Egzersiz” konularında eğitim verdi.

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Diyabet Kontrol Programında, hastanemizde yüz yüze düzenlediğimiz Tip 1 diyabet eğitiminin normal yaşantınızda sizlere mutlaka katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçen, diyabet eğitim hemşirelerimize, eğitim hemşirelerimize, Diyetisyen, Fizyoterapistimize, ayrıca destekleri için hastane yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Başhekim Dr. Telli yaptığı konuşmada, “ Alanında Uzman hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz ile siz değerli kursiyerlerimizin aldıkları eğitimin diyabetle sağlıklı bir yaşamda katkı sunmasını diliyorum, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimden sonra katılımcılara Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün ve Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş tarafından katılım belgeleri verildi.

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