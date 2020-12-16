Kütahya CHP eski İl Başkanı Makbul Sarı koronavirüse yenik düştü
Koronavirüse yakalanan Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Başkanı Makbul Sarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Başkanı Makbul Sarı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP eski İl Başkanı Makbul Sarı vefat etti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste can kayıpları giderek artıyor. Siyasilerin de etkilendiği koronavirüse yakalanan Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Başkanı Makbul Sarı hayatını kaybetti.
İl Başkanı Makbul Sarı’nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Önceki dönem CHP İl Başkanımız Makbul Sarı vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun, ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.