Kütahya AK Parti sahada

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri, belediye başkanları ve AK Parti teşkilatına “Sahaya inin, vatandaşın isteklerini dinleyin” talimatının ardından, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve partililer, çalışma ziyaretlerine start verdi.

Başkan Ceyhun ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Ulu Cami bölgesindeki esnafları ziyaret ederek, istek ve talipleri dinledi.

Başkan Ceyhun, "Normalleşme süreciyle birlikte ’Bismillah’ diyerek yeniden kapılarını açan esnaflarımızı ziyaret edip hem hayırlı işler temennisinde bulunduk hem de açıklanan kurallara uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını hatırlattık.Sağlığımız için biraz bekledik ama inşallah kısa süre içerisinde her şey daha iyi olacak.Hemşehrilerimize samimi muhabbetleri için teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.