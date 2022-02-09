Kütahya’da kar yağışı etkili oldu. Bu sebeple 9 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi. Peki, yarın yani 10 Şubat’ta okullar tatil mi?

Kütahya 10 Şubat okullar tatil mi? Kütahya okul tatili Valilik açıklaması

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kütahya’da 10 Şubat’ta okulların tatil olacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.