Kut nedir? Kut ne demek? Eski Türklerde kut ne demek?

Kut nedir? Kut ne anlama gelir? Kut kelimesinin sözlükte birçok anlamı bulunuyor. Kut kelimesi genellikle eski Türklerde ülkeyi yönetme yetkisi olan aileyi ifade etmek için kullanılır.

Türk Dil Kurumu'nda kut kelimesinin anlamı şu şekilde tanımlanıyor:

1. Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç.

2. Mutluluk.

3. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket.

Kut, kısaca ülke yönetiminde sahip olunan güç, liderlik, yaratıcılık ve yetenek anlamlarına gelmektedir. Saadet baht ve mutluluk anlamlarına gelmektedir. Yetkilerin Tanrı tarafından verilmiş olması hem adaleti sağlama noktasında itici bir mekanizma oluşturmakta hem de hükümdarı kutsallaştırmaktadır.

Kut inancı nedir?

Kut inancı, Türk devletlerinde başta olan insanların, kendilerine bu görevin Yüce yaratıcı tarafından verilmiş olduğu inancı. Herhangi bir kişinin yönetici olmayı hak etmesi için Yüce yaratıcının ona kut vermesi gerekir. Türk yönetim felsefesinde Göktengri’den gelen kut, yöneticilerin yönetmiş oldukları toplum üzerinde âdil bir yönetim tarzını ortaya koymaları için vermiş olduğu geçici bir yönetim yetkisidir. Başarılı olmayan, sorunları çözemeyen kağan Yüce yaratıcı tarafından kendine verilmiş olan kutu kaybetmiş sayılır. Kutu alınmış olan kağanının Türk Milletini yönetme hakkı yoktur. Kağanın almış olduğu kut, onun sezebilme, hissedebilme, anlayabilme, kavrayabilme ve toplumu yönetebilme yeteneğini canlı tutar. Kut’un hakkını vermenin temel ölçüsü ise kağanın bilgeliğidir.