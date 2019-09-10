“Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi meşgul eden haberler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın, yargılandığı davada hapis cezası alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki sözleri de konuşuldu.

“Kaftancıoğlu’na ceza verilmese daha iyi olurdu”

Bülent Arınç HaberTürk ekranlarında, “Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweetleri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım. 5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu.” demişti.

“Arınç kusura bakmasın ama...”

Konu hakkında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu’nun sözleri şu şekilde: