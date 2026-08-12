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İSLAM Küsuf namazı saat kaçta kılınacak? 12 Ağustos Güneş tutulması
İSLAM

Küsuf namazı saat kaçta kılınacak? 12 Ağustos Güneş tutulması

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Küsuf namazı saat kaçta kılınacak? 12 Ağustos Güneş tutulması

12 Ağustos 2026’da gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması sebebiyle pek çok kişi Küsuf namazını araştırmaya başladı. Peki, Küsuf namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır?

Yılın dikkat çeken gökyüzü olaylarından Tam Güneş Tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Tutulmanın en yoğun aşamasının saat 20.47’de yaşanması beklenirken İslam’da Güneş tutulması sırasında kılınan Küsuf namazı da merak konusu oldu. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Güneş tutulduğunda namaz kıldığı ve tutulma sona erinceye kadar dua edilmesini tavsiye ettiği rivayet ediliyor.

 

Küsuf namazı saat kaçta kılınır?

Namaz, Güneş tutulmasının meydana geldiği vakitte kılınıyor ve Güneş yeniden açılıncaya kadar dua ile meşgul olunabiliyor.

12 Ağustos 2026 tarihindeki Tam Güneş Tutulması’nın en yoğun evresinin saat 20.47’de gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ancak tutulma Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Maksimum tutulma sırasında Güneş’in Türkiye’de ufuk çizgisinin altında bulunması nedeniyle gökyüzü olayı ülkeden izlenemeyecek. Bu sebeple din büyükleri 20.20’den itibaren namaz kılınabileceğini ifade ediyor.

 

Küsuf namazı nedir?

Güneş tutulmasına “Küsuf”, Ay tutulmasına ise “Husûf” adı veriliyor. Güneş tutulması sırasında kılınan nafile namaz da Küsuf namazı olarak isimlendiriliyor.

Küsuf namazı sünnet bir ibadet olarak kabul ediliyor. Namaz cemaatle kılınabileceği gibi cemaat bulunmadığında tek başına da eda edilebiliyor.

 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Güneş tutulduğu zaman mescide giderek namaz kıldığı rivayet edilmiştir. Güneş ve Ay’ın herhangi bir kişinin doğumu veya ölümü nedeniyle tutulmadığını belirten Hz. Peygamber’in, tutulma görüldüğünde namaz kılınmasını ve dua edilmesini tavsiye ettiği biliniyor.

Küsuf namazı kaç rekattır?

Küsuf namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz için ezan ve kamet okunmaz. Cemaatle kılınması halinde “es-Salâtü câmiatün”, yani “Namaz için toplanınız” şeklinde çağrı yapılabilir.

Namazın ardından Güneş açılıncaya kadar dua edilebilir.

 

Küsuf namazı nasıl kılınır?

Küsuf namazının birinci rekatında “Niyet ettim Allah rızası için Küsuf namazı kılmaya” şeklinde niyet edilir. Ardından “Allahu Ekber” denilerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. 

 

Sübhaneke okunduktan sonra eûzü besmele çekilir. Fatiha Suresi ile Kur’an’dan en az üç kısa ayet veya bu uzunlukta bir ayet okunur. Ardından rükûya gidilir ve iki secde yapılarak ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta besmele çekilir, Fatiha Suresi ve Kur’an’dan ayetler okunur. Rükû ve iki secdenin ardından oturulur. Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunarak sağa ve sola selam verilir.

 

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