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Yerel Küstüğü ablasına kafa attı
Yerel

Küstüğü ablasına kafa attı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:58:00 -
Küstüğü ablasına kafa attı

Samsun'da 7 yıldır küs olduğu ablasıyla karşılaşan adam, kafa atıp kadının burnunu kırdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Fuariçi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(41) adlı şahıs, 7 yıldır konuşmadıkları ablası H.P. (49) ile düğün salonu önünde karşılaştı. Ablasına "Sen ne hakla bu düğüne geldin" diye kafa atan M.G., H.P.'nin burnunu kırıp yaraladı. Olay yerinden kaçan M.G., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ya ne kadar saygısız bir toplum olduk ne ana ne ata ne küçük ne büyük tanır olduk yazıklar olsun Allah islah etsin bu milleti
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