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Kuştepe'de dev operasyon!

Kuştepe'de düngerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, 369 GBT işlemi yapıldı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:51
Kuştepe'de dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla dün Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen 5 adrese helikopter destekli operasyon yapıldı. Operasyonda polis ekipleri birden çok evde ve şüpheli gördüğü kişiler üzerinde aramalar yaptı.

Operasyonda 102 adet uyuşturucu hap, 54 gram bonzai, pompalı tüfek ve 15 fişek, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 araca da trafik yönünden cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

369 GBT İŞLEMİ YAPILDI

1'i kadın 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda polis ekipleri ayrıca, 5 metruk binayı ve 3 ayrı araziyi dedektör köpeklerle kontrol etti. Polis ekipleri ayrıca, 45 otomobil ve 15 motosikleti de denetledi. Toplamda 369 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:51
  1. İstanbul
  2. Kuştepe
  3. Operasyon

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