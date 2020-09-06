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Gündem Küstahlığa bakın! Hakaret ettiği Batmanlılardan bir de 'geçmiş olsun' bekledi
Gündem

Küstahlığa bakın! Hakaret ettiği Batmanlılardan bir de 'geçmiş olsun' bekledi

Cumhuriyet paçavrasının yazarı Işıl Özgentürk, hakaret ettiği Batmanlıların tepkilerini 'saldırı' olarak nitelendirerek bir de 'geçmiş olsun' dileği beklemeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:14:00 -
Küstahlığa bakın! Hakaret ettiği Batmanlılardan bir de 'geçmiş olsun' bekledi

Cumhuriyet paçavrasının yazarı Işıl Özgentürk, “Porno çukurunda debeleniyoruz” başlıklı yazısında, 18 yaşındaki İ. E.'ye cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebebiyet vermekle yargılanan eski Uzman Çavuş Musa Orhan’u konu aldı.

Özgentürk, sözde bir öğretmen arkadaşının anlattıklarını sıralayarak, Batman'ın kadın intiharlarının en çok olduğu şehir olduğunu, kız çocuklarına hiç değer verilmediğini, babaların kız çocuklarını çocuktan saymayıp, okutmak yerine mal gibi sattığını yazdı.

Batman'da kızların mirastan hiçbir pay alamadığını, herhangi bir beceri edindirilmediklerini, dolayısıyla bu durumdaki genç kızların ya dağa çıkmak zorunda kaldığını ya da şehirlerinde görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmak durumunda kaldığını ileri süren Özgentürk, bu nedenle birçok genç kızın evlilik vaatleriyle kandırıldığını, bekaretini kaybetmiş çoğu genç kızın da intiharın bir kurtuluş olarak gördüğünü iddia etti.

Skandal iddialarına birçok tepki yağan ve hakkında soruşturma başlatılan Özgentürk, en çok Batmanlı kadınların 'saldırılarından' yaralandığını ileri sürerek küstahlığını bir adım daha öteye taşıdı.

Hakaret ettiği Batmanlı kadınların tepkilerini 'saldırı' olarak değerlendiren Özgentürk, bir de 'geçmiş olsun' beklemesi ile hayrete düşürdü.

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