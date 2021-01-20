Küstah İsrail'den Türkiye'ye Hamas şartı

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail, Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmek için Türk hükümetinin Hamas'ın İstanbul'daki ofisini kapatmasını şart koştu. Yediot Aharnot gazetesinde yayınlanan haberde Ankara ile ilişkilerini iyileştirmek için pek çok şart ileri süren küstah siyonist rejim, Ankara'dan, Hamas'ın İstanbul ofisini kapatmasının yanı sıra, Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları mensuplarının faaliyetlerine engel olmasını da istedi. İsrail'in bu küstah talebi ile alakalı yorum yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "İsrail ile ilişkilerimiz Filistin'deki ilhak faaliyetleri olmak üzere pek çok yasadışı eylemini sona erdirdiği takdirde iyileşecektir" açıklamasında bulunurken, bu şartların sağlanmaması durumunda İsrail ile ilişkilerin düzelmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh'i misair ederek ABD'nin kınamasına maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İsrail ile ilişkilerin Filistin konusundaki politikası değişmeden mümkün olmadığını söylemişti.