Küstah ifadeler! PKK destekçileri kayyımları tehdit etmeye başladı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK yayın organı terör sevici Yeni Yaşam’ın yazarlarından Beyza Üstün, “Kayyımlarınızla gidin” başlıklı bugünkü yazısında, kayyım atamalarını eleştirme bahanesiyle devlete saldırdı. Üstün, “O hiçe saydığınız hukuk size lazım olacak çünkü yargılanacaksınız. Sizi bu topraklarda birlikte özgür yaşamak isteyen halklar yargılayacak.” ifadeleriyle devleti tehdit etti.

Devlete beslediği nefreti dile getirdi!

Her fırsatta milleti sokağa dökmeye çalışan, insanları tahrik eden terör sevici Yeni Yaşam yazarı Üstün, “Siz gidicisiniz. Sizi utanç hikayelerinin aktörleri olarak tarihe gömeceğiz. Yöneticinizi başkan yaptırtmadığımız gibi sizleri de siyasetten sileceğiz. Yolsuzluklarınızı, savaş oyunlarınızı alıp gideceksiniz. Başkanınızı da alın giderken.” ifadeleriyle kinini ve nefretini kusarken, “İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, LGBTİ’ler, tüm halklar olarak sizi istemiyoruz.” sözleriyle de kendi düşüncesini tüm milletin düşüncesiymiş gibi göstererek algı operasyonu yapmaya çalıştı.