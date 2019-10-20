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Küstah hareket! Köpeğin başına turşu bidonu geçirip yola bıraktılar

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yavru bir köpeğin başına plastik turşu bidonu geçirildi. Skandal hareket sonrası çaresiz köpek saatlerce kurtarılmayı bekledi.

20 Ekim 2019 Pazar 11:58
Küstah hareket! Köpeğin başına turşu bidonu geçirip yola bıraktılar

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yavru bir köpeğin başına geçirilen plastik turşu bidonu herkesi şok etti. Çaresiz köpek, bu vaziyette bir evin balkonun altına girerek saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozluca yolu Gülhan sokak meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce başına bidon geçirilen yavru köpek o haliyle yol ortasına bırakıldı. Bir evin en alt katındaki balkonun altına gizlenen çaresiz köpek orada uzun süre hareketsiz kaldı.

Köpeğin sesini odasından duyan Ilımnaz İsmail isimli küçük kız dışarıya çıkıp baktığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hemen ailesine haber veren Ilımnaz daha sonra babasıyla birlikte Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler köpeğin başına geçik olan plastik turşu bidonunu keserek çıkardı. Korkan köpek başındaki bidon çıkmasına rağmen dakikalarca hareketsiz bekledi.

"Lütfen hayvanlara zarar vermeyelim"

Köpeğin sesini duyu hayatını kurtaran Ilımnaz İsmail, "Yatağımda yatarken sabah uyandığımda köpek sesi gelmeye başladı. Ben önce uyku sersemi olarak sesi küçük kardeşimin çıkardığını sandım ancak gidip baktığımda kardeşim yatıyordu. Sonra babaanneme gidip söyledim. Evdekilerle birlikte dışarıya baktığımızda evimizin altındaki balkonun altında başına bidon geçirilmiş bir köpeğin olduğunu fark ettik. Ben çok üzüldüm okulla gittiğimde bile aklım hep köpekte kaldı. Ailem haber vermiş belediyeden gelip köpeğin başına geçirilen bidon çıkartılmış. Ben anlamıyorum bu köpeğin kime ne zararı var neden insanlarımız hayvanlara zarar veriyor. Gerçekten çok üzülüyorum burada herkese sesleniyorum lütfen hayvanlara zarar vermeyelim.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 11:58
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Kozluca
  4. Gülhan
  5. Ilımnaz İsmail
  6. köpek

YORUM YAZ

  • BoraBora21 dk önce
    Köpek belki de kendi soktu kafasını bidona?
  • TarafsızTarafsız27 dk önce
    O dilsiz hayvana bunu yapan iki ayaklı hayvana da aynısını yapmalı. O şerefsizin kafasına bidon geçirip sokağa salacaksın, videosunu çekip kendisine vereceksin.

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