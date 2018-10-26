Küstah hakaret! Canan Karatay "tahıl beyinli olursunuz" dedi, Leman Sam üzerine alındı

Millete yönelik hakaretleriyle tanınan ve "çok zeki olduğu" için şarkıcı olan Leman Sam'dan, dünyada ilk kalp nakli ameliyatı yapan ekibin içinde bulunan Kardiyoloji alanında uzman Prof. Dr. Canan Karatay'a küstah hakaretlerde bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında veganlığı hastalık olarak tanımlayan Prof. Dr. Canan Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" demişti.

Leman Sam'dan Canan Karatay'a küstah hakaret

"Hayvan gibi yaşıyorum" diyerek kendisini tanımlayan Leman Sam, Canan Karatay'ın 'veganlık' üzerine söylediği sözleri üzerine alındı.

"Canan Karatay'ın sözlerinin adresi bulundu" dedirten ifadelerde bulunan Leman Sam ise, Canan Karatay'a sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Leman Sam, kişisel Twitter hesabından, "Kimse kimseyi beslenme biçimi üzerinden eleştirip hakaret edemez, ben Karatay’a et beyinli demiyorum, onun önerileri umurumds değil, o çok zeki olduğu için paralarını telefon dolandırıcılarına kaptırdı, beni kimse böyle tuzaklara düşüremez, Karatay Canan???" diye yazarak hadsizce dil uzattı.

İşte Leman Sam'ın o paylaşımı:

"İnsanlarla aram hiç iyi olmadı, hayvan gibi yaşıyorum"

Canan Karatay'ın sözlerine alınan Leman Sam geçtiğimiz yıl Posta'ya konuşarak şu ifadelerle kendisini tanımlamıştı:

Çocukluğumdan beri böyleyim. İnsanlarla aram hiç iyi olmadı. Hayvan gibi yaşıyorum. Önsezilerim, davranış biçimlerim, yemek yeme biçimim. Hayvanları akrabalarım olarak nitelendiriyorum. Şempanze fotoğrafı koyuyorlar, “Aa benim kuzenim” diyorum. Eşek koyuyorlar “Dayımın oğlu” diyorum.

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