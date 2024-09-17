Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü
2024 Eurovision Şarkı Yarışması İsrail temsilcisi Eden Golan, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. Küstah İsrailli kan dökmek için orduya katılacak! Marifetmiş gibi bir de ilan etti! Küstah bir ilana imza attı.
Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor!
2024 Eurovision Şarkı Yarışması İsrail temsilcisi Eden Golan, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. Y Net News ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı: “Size söz veriyorum, bu tırnaklarla her şeyi yapabilirim! Kesinlikle her şeyi. Bulaşık yıkamak, kolye takmak, küpe takmak ve hatta silah kullanmak bile”