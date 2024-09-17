Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor!

2024 Eurovision Şarkı Yarışması İsrail temsilcisi Eden Golan, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. Y Net News ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı: “Size söz veriyorum, bu tırnaklarla her şeyi yapabilirim! Kesinlikle her şeyi. Bulaşık yıkamak, kolye takmak, küpe takmak ve hatta silah kullanmak bile”