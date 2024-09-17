  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Dünya Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü
Dünya

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:26:00 - 2024-09-17 18:42:38
Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

2024 Eurovision Şarkı Yarışması İsrail temsilcisi Eden Golan, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. Küstah İsrailli kan dökmek için orduya katılacak! Marifetmiş gibi bir de ilan etti! Küstah bir ilana imza attı.

Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor!

2024 Eurovision Şarkı Yarışması İsrail temsilcisi Eden Golan, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. Y Net News ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı: “Size söz veriyorum, bu tırnaklarla her şeyi yapabilirim! Kesinlikle her şeyi. Bulaşık yıkamak, kolye takmak, küpe takmak ve hatta silah kullanmak bile”

Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu
Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Aktüel

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gazeteci

ACAİP TÜRKİYE, dollar 34ytl geçti, enflasyon %130 cıvarında, millet sefalet içinde. Ve ilk sıra manşet bu. REZALET.

hoşnut eder

askerlik yapmaz askerlerin gönlünü alır hoş eder yoksa itler cepheden kaçıyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23