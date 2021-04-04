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Siyaset Küstah bildiri 'sihirli çizme' heveslisi Nevşin'in hoşuna gitti
Siyaset

Küstah bildiri 'sihirli çizme' heveslisi Nevşin'in hoşuna gitti

2015 seçimlerinden sonra AK Parti'nin tekrar seçilmesini hazmedemeyip "sihirli çizmeler..." çağrısı yapan Nevşin Mengü, şimdi de gece yarısı yayınladıkları bildiriyle hükümeti darbeyle tehdit eden 104 emekli amirali savundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:59:00 - 2021-04-04 15:11:14

2015 seçimlerinden sonra AK Parti'nin tekrar iktidara gelmesini hazmedemeyen Nevşin Mengü darbe çığırtkanlığı yapmış ve "sihirli çizmelerin" gelmesini istemişti. 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay önce konuşan Mengü, "Şu aralar durum ne, bugünler de geçer gerçi ama, şu aralar sığlık prim yapıyor, hakaret etme, belden aşağı vurma prim yapıyor. Lümpenin iktidarı, terbiyesizliğin iktidarı, edepsizliğin iktidarı... Böyle bir dönem yaşıyoruz. Bilemiyorum, bu ülke o sihirli çizmeleri giyip uçacak mı bilemiyorum. Ama Çetin Altan da öyle diyordu son yazısında. Enseyi karartmayın diyordu. Enseyi karartmaya hiç gerek yok. Bugünler de geçer." demişti.

Nevşin Mengü, darbe bildirisi yayınlayan 104 amirali de savundu. Twitter'dan paylaşım yapan Mengü şunları yazdı:

"Alakalı alakasız her şeyden darbe mağduriyeti çıkarmak iktidarın yegane siyaset stratejisi haline geldi"

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Yorumlar

ata

gördünüz mü darbe seviciler tek tek ifşa ediyor kendisini bunlarıda yargı önünde hesap vermeli çünkü darbeyi fevkalade savunuyor
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mstf

Bu adamların helikopterleri hazırdır  
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