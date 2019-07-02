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Kusma için hangi bölüme gidilir? İshal ve kusma için hangi bölüme gidilir

Sürekli kusma için hangi bölüme gidilir? Kusma için hangi doktora gidilir? Kusma hangi durumlarda tehlikeli, kusma hangi hastalığın habercisidir. Çocuklarda kusma ve ishal neden önemlidir? Çocuklar erişkinlerden daha sık vücutta sıvı kaybı yaşayabiliyor. Bu yüzden kusan çocuğu doktora götürmek için fazla beklememek gerekir.

02 Temmuz 2019 Salı 18:22
Kusma için hangi bölüme gidilir? İshal ve kusma için hangi bölüme gidilir

Sürekli kusma için hangi bölüme gidilir? Kusma için hangi doktora gidilir? Kusma hangi durumlarda tehlikeli, kusma hangi hastalığın habercisidir. Çocuklarda kusma ve ishal neden önemlidir? Çocuklar erişkinlerden daha sık vücutta sıvı kaybı yaşayabiliyor. Bu yüzden kusan çocuğu doktora götürmek için fazla beklememek gerekir.

Yetişkinlerde kusma neden olur?

Ağızdan aldığımız maddeler mide ve bağırsak sistemine girerler. Bu süreç içerisinde faydalı olan besinler ince bağırsaklarda sindirilir, atıklar ise makat yoluyla dışarı atılır. Eğer ağızdan makata giden bu yol tersine dönerse ve üst bağırsakta bulunan gıda efor göstererek ağız yoluyla dışarı çıkarsa kusma eylemi gerçekleşir. 

Ağızdan makata doğru giden gıdanın eforla dışarı atılması dediğimiz kusma, çaba gerektirdiğinden kişiyi sıkıntıya sokar ve yorar.

Kusmanın nedenleri nelerdir? Birçok sebebi vardır. Kusmayı değerlendirirken hastanın yaş grubu göz önünde bulundurulmalıdır. Yenidoğan bir bebekte eğer fizyolojik bir reflü değil ise kusma acil tanı ve tedavi gerektiren nedenlerle ortaya çıkabilir. Örneğin özellikle bir bebek bir metabolik hastalık, bağırsak tıkanıklığı, enfeksiyonlar gibi birçok sebepten dolayı kusabilirler. Ancak burada tabi şu önemli çocuğun kusmasının başlayıp giderek artıp artmadığına dikkat etmek gerekir. Nasıl kustuğuna bakmak gerekir. Neyi kustuğuna bakmak gerekir. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte salgın hastalıklar da artış gösteriyor. En fazla çocukları etkisi altına alan bu hastalıkların başında ise kusma ve ishal geliyor. Bu sağlık sorunlarının altında genellikle, çeşitli yollarla sindirim sistemine alınan virüsler yatıyor. Vücutta hızla su kaybına yol açabilen kusma ve ishal, kaybedilen sıvının geri kazanılmaması durumunda ise ağır sonuçlar doğurabiliyor. Kusma, akut gastroenterit (mide bağırsak enfeksiyonu) hastalığının belirtilerinden biridir. Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonlarından menenjite kadar pek çok hastalığın ilk belirtisi olan kusmaya bir de sulu dışkı, karın ağrısı, halsizlik ve huzursuzluk gibi belirtiler eklendiğinde bu durum gastroenterit (ishal) olarak adlandırılıyor. Çocukların bir kısmı kustuğunu söyler ancak ishal olduğunu söylemeyebilir.

Çocuklardaki kusmalar nedenleri bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

Midenin aşırı dolmasına bağlı kusmalar Beslendikten hemen sonra yatırılması ve altının değiştirilmesi gibi işlemlere bağlı kusmalar

Beslenme sırasında aşın hava yutulmasına bağlı kusmalar

Kusmalı ishal, akut ishal, bağırsak tıkanması, pilor spazmı, apandisit ve sindirim sisteminde doğuştan oluşum bozuklukları gibi sindirim sistemi hastalıklarına bağlı kusmalar

Menenjit, beyin apseleri ve beyin tümörleri gibi merkez sinir sistemi hastalıklarına bağlı kusmalar

Sinirli çocuklarda görülen kusmalar

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına ve özellikle başlangıç evresinde olmak üzere başka enfeksiyonlara bağlı kusmalar

Yinelenen (asetonemik) kusmalar

Çocuklarda kusma olduğunda hangi durumlarda doktora gidilmelidir?

Eğer kusma ile birlikte çocukta karın ağrısı, mide ağrısı varsa

Çocukta sayıklama varsa Uykudan zor uyanıyorsa, sersemlemişse

Kusmuğunda kan varsa Vücudu su kaybetmişse (Vücudun su kaybettiğini anlamak için; tükürük salgısına bakılır, tükürük salgısı az ise su kaybetmiştir. Yine idrara az çıkıyorsa, idrarı çok sarı ve kokulu ise) Kusma çok şiddetli ise ve çocuk sık sık kusmuşsa doktora gidilmeli. 

Kusma için hangi doktora gidilir?

Kusma problemi için Gastroenteroloji bölümüne gidilir. Çocuklarda kusma için çocuk hastalıkları doktorana gidilmeli.

Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?

Kabızlık

İshal

Kusma

Bulantı

Karın ağrısı

İrritabıl barsak sendromu

Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)

Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)

Safra kesesi ağrısı.

Midede yanma hissi

Midede ekşime hissi

Aşırı geyirme

Aşırı gaz çıkarma

Mide hastalıkları,

Bağırsak hastalıkları,

Karaciğer hastalıkları,

Safra kesesi ve yolları hastalıkları,

Pankreas hastalıkları,

Sarılıklar,

Hepatitler

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:22
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  13. mide muayenesi için hangi bölüme gidilir
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  20. memede ağrısına hangi bölüm bakar
  21. bilek ağrısına hangi bölüm bakar

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