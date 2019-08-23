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Kusma hamilelikte ne zaman başlar?

Anne adayları, hamileliğin ilk günlerinden itibaren halsizlik, mide bulantısı, kusmai şişkinlik ve uyku hali gibi belirtilerle sık sık karşılaşırlar. Özellikle mide bulantısı ve kusma anne adaylarını zorlayan durumların başında geliyor. Hamilelikte mide bulantısı ve kusma sadece sabah değil, günün herhangi bir saatinde gerçekleşebilir. Peki Kusma hamilelikte ne zaman başlar?

23 Ağustos 2019 Cuma 21:12
Kusma hamilelikte ne zaman başlar?

Anne adayları, hamileliğin ilk günlerinden itibaren halsizlik, mide bulantısı, kusmai şişkinlik ve uyku hali gibi belirtilerle sık sık karşılaşırlar. Özellikle mide bulantısı ve kusma anne adaylarını zorlayan durumların başında geliyor. Hamilelikte mide bulantısı ve kusma sadece sabah değil, günün herhangi bir saatinde gerçekleşebilir. Peki Kusma hamilelikte ne zaman başlar?

Kusma hamilelikte ne zaman başlar?

Pozitif olan gebeliklerin %70 – 80 ninde özellikle sabah bulantıları başlayarak, hamilelik kendini ilk günlerden itibaren belli eder. Hamilelerin %50 si, sadece sabah saatlerinde değil, günün herhangi bir saatinde gerçekleşebilmektedir. Sabah bulantıları özellikle 5. Haftanın ortasına doğru başlamaktadır. Çoğunluğa bakılacak olursa hamilelerin %90’ı 8. Haftada tam olarak sabah bulantılarını yaşamaya başlıyor. Sağlıklı gebeliklerin genellikle % 20-30’u sabah bulantıları yaşamazlar.

6. haftadan sonra başlayan bulantılar genellikle kademeli olarak 10. Haftaya kadar artmaktadır. 7 ile 9 hafta genellikle sabah bulantılarının en zirvede olduğu dönemlerdir. Hamilelikte mide bulantısı genellikle, aniden bulanmaya başlarken, bulantıların azalarak bittiği tespit edilmektedir. Bulantılar bir kısım hamilelerde son aya kadar sürmektedir. Bunun yanı sıra kilo alması beklenen anne adayı kilo alamaz ama bebek beslenir. Bir kısım anne adaylarında ise 3. Ayın sonunda tamamen bulantıları bitmektedir.

Bulantı hissi hiç de hoşumuza gitmese de aslında bulantı, sağlıklı bir hamileliği işaret ediyor. Üstelik bulantısı olan hanımların, bulantısı olmayanlara göre düşük riski daha azdır. Bu demek değil ki bulantısı olmayanların düşük riski hep oluyor. Hiç bulantı yaşamadan çok sağlıklı bebekler dünyaya getiren bir süre anne vardır.

Hamilelikte bulantının sebebini, bilim adamları gerçek anlamda saptayabilmiş değildir. Belki de kadınların, hamilelik sırasında abartılı olacak şekilde yemek yemelerini engelleyerek, onlara daha sağlık katmak anlamında oluyordur. Bunu tam anlamıyla bilemiyoruz. Bulantı, artan hormon seviyelerinin de bir nedeni olabilir.

Hamilelikte B6 vitamin eksikliği de bulantıları oldukça tetiklemektedir. Bu vitamininize baktırarak, bulantılar için tedbir alabilirsiniz. B6 vitamin vitamini bakımından zengin gıdalar tüketerek de bulantıların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Hamilelikte bulantı ve kusmaya ne iyi gelir?

Limonu ikiye kesip, koklayın.

Bol miktarda su içmeye özen gösterin. Bu da bilinenin aksine mide bulantınıza iyi gelecektir.

Tuzlu çubuk yemekte bulantınızı bastıracaktır.

Doktorunuzun size tavsiye ettiği ilaçları da alabilirsiniz. Bunlar medpamid gibi mide bulantısını kesecek hap veya şuruplardır.

Çayınıza veya sıcak suya taze bir zencefil dilimlerseniz, midenizi rahatlatacaktır.

Hamilelikte akupunktur bilek bandı kullanmak da bulantıya fayda etmiştir.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:12
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