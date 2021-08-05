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Kadın - Aile Kuskuslu bulgur pilava nasıl yapılır? Kuskuslu bulgur tarifi
Kadın - Aile

Kuskuslu bulgur pilava nasıl yapılır? Kuskuslu bulgur tarifi

Farklı bulgur pilavı tarifi | Et yemeklerinin yanına bir hayli yakışan bir pilav tarifi arayanlar "Kuskuslu bulgur olur mu?" sorusuna cevap arıyor. Peki, kuskuslu bulgu nasıl yapılır? Tam ölçülü kuskuslu bulgur tarifi

Yeniakit Publisher
2021-08-05 16:00:00 -
Kuskuslu bulgur pilava nasıl yapılır? Kuskuslu bulgur tarifi

Leziz ve farklı bir bulgur pilavı tarifi arayanlar "Kuskuslu bulgur nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Kuskuslu bulgur tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı kuskus
  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Sıcak su
  • Tuz

Kuskuslu bulgur pilava nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve tereyağını alın.

Yağ ısınınca kuskusu ilave edip kavurun.

Kuskusun rengi dönünce bulguru ilave edin.

Ardından tuzu ilave edin.

Bulgurun üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin.

Pilavı kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun.

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