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Kadın - Aile Kuşkonmaz nedir ve faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Kuşkonmaz nedir ve faydaları nelerdir?

Kuşkonmaz, Anadolu'da yetişen bir bitki olması sebebiyle, bir dönem Anadolu mutfağında çok revaçta olan bir sebzeydi. Kuşkonmaz bitkisi o kadar ki yaygın bir bitkiydi ki saray mutfağı da kullanılıyordu. Peki, kuşkonmaz nedir, faydaları nelerdir ve kuşkonmaz bitkisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:36:00 -
Kuşkonmaz nedir ve faydaları nelerdir?

Ülkemizde kuşkonmazın bilinen bir diğer ismi de serçe otudur. Genellikle mart ayında ortaya çıksada mayıs ve haziran aylarında daha çok kullanılan bir bitki türüdür. İçerisinde insan sağlığına çok faydalı bol miktarda mineral ve vitamin gibi öğeler içerir. İşte “ Kuşkonmaz nedir, faydaları nelerdir ve kuşkonmaz bitkisi hangi hastalıklara iyi gelir?” sorularının cevabı…

Kuşkonmaz nedir?

Kuşkonmaz bitkisi, çiçek açmadan uzun süre dayanabilir. Kuşkonmaz, çoğunlukla kumlu ve killi, ormanlık, sulak, kuvvetli arazilerde yetişmektedir. Genç sürgünleri bahar sebzesi olarak tüketilir. Gövdeleri diktir, yeşil renkli ve yaygın dallıdır.

Kuşkonmaz bitkisinin faydaları nelerdir ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Kuşkonmaz bitkisi lifli bir yapıya sahip olmasıyla bilinirken bu bitkinin içinde K vitamini, A vitamini, B6 vitamini, niasin, tiamin ve C vitamini gibi mineraller bulunur. Kuşkonmaz bitkisinin lifli yapısı sayesinde kabızlığa da iyi geldiği bilinen bir gerçektir.
Kuşkonmaz bitkisi çeşitli rahatsızlık ve hastalıklara iyi gelir. Sizler için kuşkonmaz bitkisinin iyi geldiği bu rahatsızlık ve hastalıkların listesini oluşturduk…
Vücudu toksinlerden arındırır.
İdrar söktürür.
Romatizma ve kemik ağrılarının giderilmesini sağlar.
Gebelikte yardımcı olur.
Sindirimi geliştirir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
İdrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
Kemik sağlığının korunmasını sağlar.
Diyabetin kontrolünde yardımcıdır.
Artrit hastalığına fayda sağlar.
Erken doğum riskini azaltır.
Vücut içerisindeki iltihaplar ile mücadele eder.
Antioksidan özelliği vardır.
Kalp krizi riskini azaltır.
Öksürük ve soğuk algınlığı riskini azaltır.
Şişkinlik, hazımsızlık ve ödem atımına yardımcı olur.
Beyin fonksiyonlarının arttırılmasına yardımcı olur.
Bazı cilt hastalıklarına karşı kullanılmaktadır. (Egzama gibi)
Kanı temizler.
Böbrek taşı tedavisinde kullanılır.
Ruh sağlığına iyi gelir.

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