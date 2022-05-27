Kuşkonmaz çorbası tarifi: Kuşkonmazın faydaları nelerdir? Kuşkonmaz nasıl pişirilir?

KUŞKONMAZ NEDİR?

Asparagus officinalis olarak da bilinen kuşkonmaz çiçekli bir bitki türüdür. Ayrıca halk arasında serçe otu olarak da bilinir.

Çalılık ve dikenlerin arasında yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşkonmaz, birçok derde deva olarak biliniyor.

Tohum olarak da ekildiği gibi doğal olarak da kendiliğinden yetişen kuşkonmaz, ortalama 10-15 cm kadar uzayabilen, nisan ve mayıs aylarında toplanıp yenen bir bitki.

KUŞKONMAZIN FAYDALARI NELERDİR?

Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde 'bitkisel bir antibiyotik' olarak biliniyor. Bitkide A, C, K ve B vitamini, potasyum, demir, folik asit ve lif bulunuyor. Antioksidan ve lif içeriği sayesinde kolon kanserinde koruyucu etki gösteriyor.

Kuşkonmaz, özellikle A ve C vitaminiyle selenyum ayrıca beta karoten bakımından zengin olduğu için de antioksidan özelliğe sahiptir.

Antioksidanlar da kansere karşı koruyucudur. Kuşkonmazdaki saponinin de bir antioksidandır. Bu sayede hücrelerimizi oksidatif strese ve inflamasyona karşı korur.

Saponinin antikarsinojen ve antiinflamatuar etki gösterir. Kuşkonmaz aynı zamanda iyi bir folik asit kaynağı olduğu için yeni hücrelerin gelişimini destekleyip kanser hücrelerinin gelişimini önleyebiliyor.

İyi bir lif kaynağı olduğu için de bağırsakları koruyup, kolon kanserine karşı da etkili bir rol oynuyor.

Kuşkonmazın, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için de faydalı olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, hamile kalmak isteyen kadınların, kuşkonmazda bulunan B9 vitaminini folik asit miktarını attırma da yardımcı olduğunu söylüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), iki yaygın doğum kusurunu önlemek için günde 400 mcg folik asit alınması gerektiğini söylüyor. Bir bardak kuşkonmaz porsiyon 35 mcg folat içerir, yani hamile kalmaya çalışıyorsanız önerilen folik asit miktarını karşılamak için günde yaklaşık 6 bardak kuşkonmaz yemelisiniz.

Kuşkonmaz Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Pratik bir tarif. Her zaman olmasa da mevsiminde yapıp yenmeli.

Faydaları saymakla bitmeyen kuşkonmaz, ülkemizde yeni yeni tanınıp seviliyor ancak çok pahalı. Sınırlı sayıda üretici tarafından üretildiğinden kolay kolay bulmak da mümkün olmuyor. İlkbaharda yabani kuşkonmaz (tilkişen) Ege’de toplanıp pazarlarda satılıyor. Pekin’de yaşadığımız dönemde kuşkonmaz buraya kıyasla daha bol ve uygundu. Umarım ülkemizde de hakettiği ilgiyi görüp, fiyatı ucuzlar ve her evin mutfağına kolaylıkla girebilir. Kuşkonmaz, makarnalara, risottaya da çok yakışıyor. Tabi et,tavuk yemeklerinin yanında garnitür olarak da çok lezzetli.

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR? NASIL YENİR?

Kuşkonmazın üst kısmındaki sert bölüm sıyrılır ve yumuşak kısım yemeye hazırlanır. Çok fazla pişirilmemesi gereken bitki, çiğ yenebileceği gibi haşlama, kızartma, buharda pişirme gibi birçok yöntemle hazırlanabilir.

Kuşkonmaz Çorbası tarifi

Malzemeler:

1 demet kuşkonmaz

1 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı zeytinyağı / tereyağı

4 su bardağı sıcak su

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Tencereye yağı koyun. Küçük doğranmış soğanları ve kuşkonmazı ilave ederek kavurun. Sebzeler biraz yumuşayınca unu koyup 1-2 dakika karıştırarak kavurun. Sıcak suyu ve sütü ilave edip karıştırarak, sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ve karabiberini de koyduktan sonra çorbayı el blendırından geçirin.

KUŞKONMAZ PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Kuşkonmaz püresinin hem kanserden korunmada yararlı olduğunu hem de vücut direncini arttırdığı düşünülüyor.

Malzemeler:

2 su bardağı doğranmış koşkonmaz,

1 su bardağı su,

1 çay kaşığı deniz tuzu,

1/4 çay kaşığı karabiber,

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı,

1 yemek kaşığı saf tereyağı.

Hazırlanışı:

Önce suyu tencerede kaynatın. İsterseniz su yerine kemik suyu da kullanabilirsiniz. Kuşkonmazların alt tarafından 2 santim kesin ve suyun içinde haşlayın. Suyu süzün ve kuşkonmazın soğumasını bekleyin. Daha sonra haşlanmış kuşkonmazları patates püresi kıvamına gelene kadar ezin. İsteğe bağlı olarak kuşkonmazları ezerken deniz tuzu, karabiber, Hindistan cevizi yağı ve tereyağını da ekleyin. Püreniz hazır.

Dış görünüşü ile ilgi çekiyor, hamilelerin ilgi odağı

Vitamin deposu olarak adlandırılan ve genellikle hamilelerin tercih ettiği kuşkonmaz, tezgahlarda 35 TL’den satılıyor.

Zonguldak’ta kent merkezinde faaliyetlerini sürdüren paşa manavı Zonguldak’ta ilk kez genellikle hamile bayanların tercih ettiği ve vitamin deposu olarak adlandırılan kuşkonmazı tezgahlara getirdi. Dış görüşünü ile büyük ilgi çeken kuşkonmaz, hamile bayanların ilgi odağı oldu. Demeti 35 TL’den satılan kuşkonmaz, kısa süre içerisinde tezgahlarda tükenme noktasına geldi. Vatandaşların kuşkonmaza ilgisi olduğunu söyleye esnaf Hüseyin Akgöz, “Kuşkonmaz yurt dışında yetişen bir bitki. Ülkemizde de yerli olarak Eskişehir’de yetişmekte. Vitamin olarak da çok faydalı. Hamile bayanlar için çok faydalı bir bitki. Çocukların gelişimi içinde çok faydalı. Fiyatı demet olarak 35 TL. Şekli biraz garip İnsanlar bu bitkiyi pek bilmiyor. Müşterilerimize bilsinler alsınlar diye biz tanıtıyoruz. Sonra’da hiç sormadan alıyorlar. Zonguldak’ta sadece bizde var. İlk zamanlarda insanlar çekiniyordu ama şuanda ilgi var” dedi.

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