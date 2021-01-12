  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kushner'dan Joe Biden’ın ekibine Orta Doğu brifingi
Dünya

Kushner'dan Joe Biden’ın ekibine Orta Doğu brifingi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in, 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a, Trump yönetiminin Orta Doğu politikaları konusunda brifing verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 01:09:00 -
Kushner'dan Joe Biden’ın ekibine Orta Doğu brifingi

Axios haber portalında, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın İsrail Parlamentosundaki kapalı oturumdaki konuşmasında, Jared Kushner’in, Abraham Anlaşması olarak bilinen sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail’le ilişkileri normalleştiren Arap ülkeleri hakkında Sullivan’ı bilgilendirdiğini söylediği öne sürüldü.

İsrail'le normalleşme politikası

Haberde, Friedman’ın Trump’ın danışmanlarının seçilmiş Başkan Biden’ın söz konusu sürece devam etmesi ve İsrail ile normalleşmeye Suudi Arabistan gibi ülkeleri de teşvik etmesini umduklarını aktardığı kaydedildi.

"İsrail'e Çin konusunda baskı yap"

Milletvekillerine, Biden’ın İsrail’in dostu olduğunu belirten Friedman’ın ancak Biden yönetiminin Batı Şeria, Filistin yönetimine yardımların sürdürülmesi ve Çin ile olan ilişkileri nedeniyle İsrail'e baskı yapabileceği uyarısında bulunduğu bildirildi.

İran'la nükleer anlaşma

Friedman’ın ayrıca Biden’ın İran ile ABD arasında Trump yönetimince iptal edilen nükleer anlaşmayı büyük olasılıkla tekrar canlandırmaya çalışacağını, bu konuda İsrail’in Biden'ı hemen karşısına almak yerine Biden yönetiminden İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleriyle diyalog başlatmasını istemesi önerisinde bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu toplantıda Friedman'ın, ABD tarafından Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ile İsrail’in ilhak ettiği işgal altındaki Golan Tepeleri konusunda ise Biden’in Trump politikalarından geri adım atmaması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa Francis tutuklandı mı son dakika haberi
Dünya

Papa Francis tutuklandı mı son dakika haberi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 13 Mart 2013'ten bu yana Vatikan’da papalık görevini sürdürüyor. Gelen son dakika habere göre Papa ..
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Aktüel

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Bölgede ortalık her an karışabilir! İsrail savaş uçakları peş peşe havalanıyor
Dünya

Bölgede ortalık her an karışabilir! İsrail savaş uçakları peş peşe havalanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'da yeni bir kriz başlatacağı yönünde iddialar sürerken İsrail, savaş uçakları ile Lübnan'da alçak uçuşl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay