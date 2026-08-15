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Dünya Kushner ve Blair pazarlık için İsrail yolunda!
Dünya

Kushner ve Blair pazarlık için İsrail yolunda!

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Kushner ve Blair pazarlık için İsrail yolunda!

Gazze’deki soykırımı sürdürmekte ısrar eden katil Netanyahu hükümetinin ateşkesin ikinci aşamasını reddetmesi üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve beraberindeki heyet, siyonist rejimi ikna etmek ve pazarlıkları yürütmek üzere İsrail ve Mısır’ı kapsayan mekik diplomasisine başlıyor.

İsrail’de yayın yapan İ24 News televizyonunun haberine göre, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile Gazze Barış Kurulu’nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın da kendisine eşlik edeceği Kushner, İsrail’in ardından Mısır’ın başkenti Kahire’yi de ziyaret edecek.
Haberde, heyetin, İsrail’de ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik Gazze planının ilerletilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.
Kushner, Mladenov ve Blair üçlüsünün, İsrail’in ardından Kahire’yi ziyaret ederek arabulucularla görüşeceğini belirten kaynak, görüşmelerde yol haritasının uygulanmasına yönelik gelecek adımların somut olarak belirleneceğini kaydetti.

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Yorumlar

Leyl....

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