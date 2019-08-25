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Kuşdili festival ile yaşatılıyor

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de 22’incisi düzenlenen Kuşdili Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:49
Kuşdili festival ile yaşatılıyor

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de 22’incisi düzenlenen Kuşdili Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde yöre halkının coğrafi şartlar nedeniyle haberleşmede kullandığı kuşdilinin varlığı festivalle sürdürülüyor. Atalarından öğrendikleri kuşdilini günümüzde yaşatan köylüler bu dili tanıtmak amacıyla festival düzenliyor. Bu yıl 22’incisi düzenlenen Kuşdili Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyelerini festival alanına girişte kuşdili ile “Hoş geldiniz” diyen çocuklar karşıladı.


Festivalin açılışında konuşan Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, “Kuşdili arazinin engebeliğinden, ulaşım zorluğundan, haberleşmenin imkansızlığından ve derin vadilerden dolayı mecburi olarak bir konuşma ve anlaşma dili olarak ortaya çıkmıştır. Islık bir haberleşme aracı olarak Giresun’da Kuşköy köyünde düğün, cenaze, hastalık, imece çağırmada karşıdan karşıya 3 kilometre mesafeden birbirlerine haber ulaştırmada en çok kullanılan bir iletişim aracıdır. Atalarımızın yüzyıllardır bu coğrafyada haberleşmede kullanılan kuşdilini yaşatmak için birçok etkinlikler düzenlemekteyiz ve bu festival de bunlardan bir tanesidir. Aynı zamanda kuşdili UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer almıştır” dedi.


Festivalde kuşdili ile nasıl haberleştiklerini anlatan bir gösteri düzenleyen köy sakinleri, “Yarın bize fındık toplamaya gelin”, “Akşam bize çay içmeye gelin” cümlelerini kuşdili ile anlatmaya çalıştı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, halk oyunları gösterileri ve mahalli sanatçıların konseriyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:49
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